Policija razkriva: umrl je moški

KOKRICA – Ob 18.14 so v Kokrici pri Kranju na vodnem zajetju male hidroelektrarne našli mrtvo osebo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.



Gasilci JZ GRS Kranj so truplo potegnili iz vode in prenesli iz kanjona, kjer so truplo predali delavcem komunalne službe.

Na Policijski upravi Kranj so sporočili, da policija vodi postopek. »Gre za odraslo osebo, na truplu pa glede na do sedaj zbrana obvestila ni vidnih znakov nasilja. Najdbo je naznanil občan,« je sporočil Bojan Kos s PU Kranj. In še, da gre za truplo moškega. Identiteta še ni znana.