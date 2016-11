Policija razkriva podrobnosti zahrbtnega umora v Mariboru

MARIBOR – Mariborski policisti so bili v sredo, 23. novembra 2016, okoli poldneva obveščeni, da je bil v zapuščenem objektu bivših zaporov na Pobreški ulici 20 v Mariboru najden mrtev 41-letni brezdomec, na njem pa so bili vidni znaki nasilja. Kriminalisti so skupaj z dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je opravila ogled kraja in dežurnim okrožnim državnim tožilcem ugotovili, da je moški umrl nasilne smrti, oziroma da je žrtev kaznivega dejanja umora. Na vitalnih delih telesa, predvsem v hrbtnem delu, so bile ugotovljene številne vbodne rane. Storilec dejanja ni bil znan.

Policija je takoj pričela z izvajanjem prvih nujnih ukrepov in z izvedbo procesnih opravil. Zaradi velike angažiranosti kriminalistov in policistov so istega dne popoldne v kraju Osluševci izvedli postopek ugotavljanja identitete za 38-letnega moškega, ki je hodil peš proti meji s Hrvaško. V postopku ugotavljanja identitete in z drugimi procesnimi opravili so ugotovili, da je ta oseba osumljena storitve opisanega kaznivega dejanja, zato smo mu še istega dne odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Z nadaljnjo preiskavo so ugotovili, da sta bila pokojni 41-letni moški in 38-letni osumljenec že nekaj časa v sporu, in da sta kot brezdomca bivala v istem objektu. Dejanje je bilo storjeno 23. novembra 2016, okoli 10.30, tj. v času, ko je žrtev še spala in ko ni bila zmožna zaznati osumljenčevega napada, ki je kaznivo dejanje izvršil na grozovit in zahrbten način.

Osumljenega so zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje umora, v petek, 25. novembra 2016 popoldan, s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Preiskovalni sodnik je takrat izdal sklep o pridržanju osumljenca, naslednji dan pa je po zaslišanju zanj odredil pripor.



Za kaznivo dejanje umora na grozovit in zahrbten način mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni.