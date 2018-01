Policija razkriva podrobnosti umora 62-letnice

CELJE – V ponedeljek v poznih večernih urah je bila policija obveščena o smrti 62-letne ženske na območju Loč. Prve ugotovitve so kazale, da je šlo za smrt zaradi nasilja.



Ob ogledu kraja dejanja in z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je 62-letni moški v jutranjih urah v počitniški hiši s topim predmetom v predel glave najmanj dvakrat močno udaril partnerico, medtem ko je le ta najverjetneje spala. Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju umrla.



Osumljenec še na zdravljenju

Osumljeni se je po dejanju z osebnim vozilom odpeljal v Poljčane, kjer se je v bližini železniške postaje postavil pred vlak, ki je vozil v smeri proti Mariboru, so pri policiji potrdili naše poročanje. Vlak ga je zbil in izredno hudo poškodoval. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center v Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.



Preiskava še ni zaključena, določene okoliščine policija še preverja.



Zaradi nasilja že obsojen

Osumljeni je bil novembra 2016 obsojen na zaporno kazen enajstih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let zaradi kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nasilja v družini.