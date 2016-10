Policija razkriva podrobnosti o smrti 33-letnega Gašperja

MURSKA SOBOTA – Minuli četrtek se je v zgodnjih jutranjih urah, ko se je vsem mudilo v službo, na pomurski avtocesti zgodila tragedija. V hudem trčenju je umrl 33-letni pešec. Na kraju nesreče je bil najden okrvavljen nož, zaradi katerega se je pojavilo več teorij, kaj bi se lahko zgodilo, pojavile so se celo govorice o nasilni smrti.

»Policisti in kriminalisti smo na podlagi opravljenega ogleda in zbranih obvestil ugotovili, da je tuja krivda izključena, vendar še vedno preverjamo okoliščine in zbiramo potrebna obvestila,« so nam odgovorili iz PU Murska Sobota.

Po naših podatkih je pokojni Gašper V. iz Murske Sobote. Več o tem v članku FOTO: Ob povoženem moškem našli še okrvavljen nož.