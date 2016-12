Policija razkriva: pod Olševo umrla izkušena planinka

SOLČAVA – Poročali smo, da je pod goro Olševa v občini Solčava okoli 11. ure spodrsnilo planinki, ki je omahnila v globino in se pri tem tako hudo poškodovala, da je na kraju nesreče umrla .

»Smrtno se je ponesrečila 57-letna pohodnica. Nesreča se je zgodila, ko se je 57-letnica še z dvema pohodnikoma vračala z Olševe. Malo pred Ušovnikovim oknom je izgubila ravnotežje in zdrsnila v prepad ter približno 200 metrov drsela po žlebu v globel,« so sporočili iz PU Celje.

Poškodbe pri zdrsu so bile tako hude, da je 57-letna ženska, sicer izkušena planinka, na kraju umrla. Reševalci GRS Celje in posadka z vojaškim helikopterjem so jo prepeljali v dolino.

