Policija razkriva: nasilne smrti je umrla 45-letnica

MARIBOR – Potem ko smo v ponedeljek zvečer poročali o najdenem truplu v stanovanju v Mariboru , so mariborski kriminalisti v torek zjutraj zaključili ogled kraja najdbe trupla. Policija razkriva, da gre za 45-letno žensko, ki so jo, potem ko so nasilno vstopili v stanovanje, našli na Preradovićevi ulici v Mariboru. Ogled je vodila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru v navzočnosti dežurne državne tožilke z okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.



Pridržali so eno osebo

»V tej fazi kriminalistične preiskave lahko potrdim zgolj to, da gre za nasilno smrt 45-letnice. V zvezi s tem smo sinoči pridržali eno osebo. Kriminalistična preiskava se intenzivno nadaljuje, odrejena pa je tudi sodna obdukcija pokojnice,« je sporočil predstavnik za medije PU Maribor Miran Šadl. Dodal je še, da je treba opraviti vrsto kriminalističnotehničnih opravil in zbrati dodatna obvestila, potem bodo lahko tudi ustrezno okvalificirali kaznivo dejanje.