Policija razkriva, kje je v bohinjskem hotelu začelo najprej goreti

RIBČEV LAZ – »Gorenjski kriminalisti so s strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija v Bohinju opravili ogled kraja požara v turističnem objektu in v preiskovalnih aktivnostih zavarovali stvari za nadaljnje delo. Ugotovili so, da je zagorelo v mansardi objekta, kjer je bila nameščena večja klimatsko-prezračevalna naprava, ogenj pa se je v požaru razširil še na druge prostore, ostrešje in stvari v objektu.« To so dan po požaru, ki je zajel hotel Jezero, sporočili iz PU Kranj. Dodajajo, da trenutne okoliščine ne kažejo, da bil požar posledica kaznivega dejanja.

Materialna škoda na objektu in stvareh je velika.

Škoda na sosednjih objektih ni nastala, prav tako v požaru ni bil nihče poškodovan, so še dodali.