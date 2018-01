Policija razkriva, kaj se je zgodilo na Celovški cesti

LJUBLJANA – Danes nekaj po 8. uri se je v Ljubljani zgodil rop denarne ustanove ob Celovški cesti , smo poročali. Na kraju so posredovali policisti in kriminalisti, ki so zavarovali kraj dogodka in zbrali obvestila ter opravili ogled.

Po prvih ugotovitvah je znano, da je dejanje izvršil za zdaj še neznani, zamaskirani storilec, ki pa ni bil oborožen. V dogodku nobena oseba ni bila poškodovana, storilec pa je po dejanju s kraja zbežal peš. S seboj je vzel nekaj tisoč evrov.

Aktivnosti za izsleditev storilca kriminalisti nadaljujejo, poroča PU Ljubljana.