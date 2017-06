Policija razkrila, kaj se v vrtcu dogaja po uhajanju plina

LJUBLJANA – Zaradi uhajanja plina v kuhinji vrtca na Črtomirovi ulici so evakuirali otroke in zaposlene ter pet oseb z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center , so potrdili na PU Ljubljana, kjer so bili sprva obveščeni, da je bil v UKC prepeljan le kuhar.

O uhajanju plina so bili obveščeni nekaj po 8.30. Poleg njih so bili na kraj napoteni tudi gasilci, reševalci in intervencijska ekipa plinarne.

»Po prvih ugotovitvah naj bi do uhajanja plina prišlo pri plinskem kotlu. Preventivno je bil zavod evakuiran, pet oseb, ki so se v tem času nahajale v kuhinji, pa je bilo odpeljanih v UKC,« so sporočili iz PU Ljubljana in dodali, da nihče od otrok ni bil poškodovan.

Gasilci so prostore pregledali in ugotovili, da nevarnosti ni, zato so se, ko je bila varnost znova zagotovljena, otroci skupaj z zaposlenimi vrnili v prostore.