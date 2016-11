Policija razkrila, kaj se je dogajalo 3. septembra

LJUBLJANA – Policisti postaje PP Ljubljana so preiskali prometno nesrečo s pobegom, v kateri je bila ena oseba huje poškodovana. Prometna nesreča se je pripetila 3. 9. 2016 ob 22.00 na Poti spominov in tovarištva v Ljubljani v bližini naslova Cesta v Gorice 4, v kateri se je eden od udeležencev hudo poškodoval. V zvezi z nesrečo je bilo posredovano tudi zaprosilo javnosti o morebitnih informacijah o pobeglem vozniku kolesa s pomožnim motorjem neznane znamke in modela črne barve.

Na podlagi zbiranja obvestil in analize zavarovanih sledov pri ogledu kraja prometne nesreče so ugotovili identiteto povzročitelja prometne nesreče, in sicer gre za 49-letnega državljana Srbije z urejenim statusom v RS. 49-letniku so včeraj odvzeli prostost zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu KZ in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči po 328. členu istega zakona.

Osumljenemu je preiskovalna sodnica po zaslišanju odredila pripor.