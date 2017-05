Policija razkrila, kaj je bilo usodno za nesrečnega Saša

KOČEVJE – V soboto nekaj pred 14. uro so policiste obvestili o najdenem mrtvem moškem na območju grada Fridrihštajn, smo poročali v članku Sašo izkrvavel na gradu Fridrihštajn .

Na kraju so posredovali policisti, ki so z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja ugotovili, da je 35-letni moški plezal po plezalni steni v smeri grada Fridrihštajn. »Pri plezanju že proti zgornjemu robu stene mu ju na privezu zdrsnilo, pri tem pa se je huje poškodoval na ostrem predmetu (cepinu),« poročajo policisti PU Ljubljana.

Truplo pokojnega je bilo odpeljano na inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bo opravljena obdukcija.

Po do zdaj zbranih obvestilih dogodek nima znakov kaznivega dejanja.