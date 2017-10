Policija razkrila identiteto strelca

MARIBOR – »Za pištoli, ki ju je imel osumljenec pri sebi, ni imel dovoljenja, ni pa še jasno, kje ju je dobil,« je pojasnil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave Andrej Kolbl o sredinem streljanju v središču Maribora, o katerem smo poročali in v katerem je ena oseba izgubila življenje , ena pa je lažje poškodovana.

Pri njem leta 2016 našli 2500 nabojev in več kosov orožja

Strelec je stari znanec policije, saj so ga maja 2016 obravnavali zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. »Takrat je žrtev policistom tudi povedala, da moški poseduje več kosov strelnega orožja, zato smo pregledali stanovanje in našli orožje (2500 nabojev, več kosov kratko- in dolgocevnega orožja),« je še pojasnil Kolbl.

Izstrelil več deset nabojev, ubil moškega



Moški (54) se je s svojim vozilom pripeljal po eni izmed mariborskih ulic, ustavil svoje vozilo in pristopil k drugemu vozilu, ki je bilo parkirano v neposredni bližini. »Stopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati. Sopotnik (52) je podlegel poškodbam, voznik (57) je dobil rano v roko, moški (38) ki je bil na zadnjem sedežu, ni bil poškodovan,« je še povedal predstavnik mariborske policije.

Strelec je nato na mestu počakal policijo. »Ni se upiral, sodeloval je s policijo,« je še dodal Kolbl in povedal, da preiskava še poteka, zato več podrobnosti ne sme povedati. »Podali smo kazenski ovadbi za umor in za povzročitev splošne nevarnosti.« V petek ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Ubil ženinega prijatelja, motiv maščevanje

Moril je iz ljubosumja. Policija sicer ni potrdila tega, o čemer smo poročali, da naj bi strelec umor dlje časa načrtoval in da naj bi dejal, da je bila prva tarča njegova žena, ki je že pred časom sprožila ločitveni postopek, a je v zadnjih mesecih ni izsledil. Pred njim je namreč pobegnila v varno hišo. V vmesnem času si je našla tudi novega prijatelja, moški pa je sklenil, da se ji bo maščeval.

Leta 2016 je bila sicer moškemu izdana prepoved približevanja ženi, s katero imata skupaj več otrok.

V streljanju v središču Maribora je bilo poškodovano še eno vozilo, ki je ravno takrat v nasprotni smeri peljalo mimo.