Policija, psi, krajani iskali, a se ni končalo dobro

ŽUŽEMBERK – Ob 15.49 se je začela iskalna akcija pogrešane osebe na območju naselja Lašče v občini Žužemberk.



Poleg policije in krajanov so v iskalni akciji sodelovali vodniki z reševalnimi psi za iskanje pogrešanih KZS in ZRPS Dolenjske ter gasilci PGD Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Hinje, Križi Reber in Šmihel pri Žužemberku. Pogrešano osebo so našli mrtvo, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje. Na PU Novo mesto so nam povedali, da ni šlo za nesrečo ali kaznivo dejanje.