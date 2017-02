Policija prosi za pomoč: zaletela sta se rdeč in bel, kdo je kriv?

MARIBOR – Vodja izmene OKC Robert Mesiček prosi za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče belega in rdečega avtomobila.

Takole je zapisal: »Dne 5. 2. 2017 ob 09.25 se je v križišču Ceste proletarskih brigad in Ljubljanske ulice v neposredni bližini objekta Ulica Eve Lovše 1 pri trgovskem centru Mercator v Mariboru zgodila prometna nesreča I. kategorije med voznikom osebnega avtomobila Renault Kangoo bele barve in osebnim avtomobilom Suzuki Alto rdeče barve. Vzrok prometne nesreče je bilo neupoštevanje barve na semaforju enega od udeležencev oziroma neupoštevanje pravil prednosti. Za ugotovitev in razjasnitev okoliščin nesreče naprošamo morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na telefonsko številko 113.«