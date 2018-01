Policija prišla in odpeljala 32-letnika

NOVA GORICA – V četrtek so policisti obravnavali varnostni dogodek s področja javnega reda in miru v enem od naselij na območju MO Nova Gorica. Tja so bili napoteni policisti PP Nova Gorica, vendar se tudi ob njihovem prihodu 32-letnik ni umiril (kazal je očitne znake alkoholiziranosti). Policisti so zoper njega v nadaljevanju postopka na podlagi 109. člena zakona o prekrških (pridržanje osebe, zalotene pri prekršku pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi) odredili pridržanje v policijskih prostorih.

Zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru je bil kršitelju izdan plačilni nalog. Policija je o primeru obvestila druge pristojne državne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča, okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in center za socialno delo). V skladu z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva policisti primer preiskujejo tudi zaradi suma grožnje. Zoper moškega je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije, so sporočili iz PU Nova Gorica.