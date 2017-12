Policija pretresla hiše, devet jih je aretiranih

MARIBOR – Slovenska policija je v ponedeljek v sodelovanju s hrvaško policijo in Europolom uspela razbiti mednarodno organizirano kriminalno združbo, vpleteno v korupcijo v športu in ilegalne stavnice. Kriminalistično operacijo je vodil Nacionalni preiskovalni urad, in sicer zoper združbo, ki je uspela vzpostaviti ilegalno spletno platformo z namenom plasiranja visokih stav pri ponudnikih stav iz Azije, so sporočili iz PU Maribor.

Skupno so preiskovalci izvedli 13 hišnih preiskav in 15 preiskav vozil na različnih lokacijah po Sloveniji in Hrvaški. Preiskava je bila uvedena marca 2017, ko je slovenska policija zaznala, da je organizirana kriminalna združba vzpostavila različne spletne strani, kot del ilegalne spletne platforme, namenjene plasiranju več milijonov evrov na manipulirane športne dogodke.

Člani kriminalne združbe so osumljeni, da so manipulirali tekme v profesionalnih nogometnih ligah v Srbiji, Makedoniji in Češki Republiki. Na podlagi vnaprej dogovorjenih in osumljencem znanih izidov nogometnih tekem so osumljeni vplačali stave v Aziji, s pravilnimi napovedmi izida tekem pa so si zagotovili dobitke.

Europol je podpiral preiskavo vse od začetka z zagotavljanjem stalne analitične podpore. Na dan zaključnih akcij so trije Europolovi strokovnjaki v Sloveniji nudili strokovno podporo na kraju samem, pri čemer velja izpostaviti sprotno preverjanje in analizo zavarovanih dokazov in obravnavanih oseb.

Anonimnost finančnih transakcij

Ilegalna spletna platforma je bila organizirana na način, da je omogočala popolno anonimnost finančnih transakcij.

Člani združbe so poskrbeli za transferje denarnih sredstev z uporabo virtualnih plačilnih sistemov, kot so npr. Skrill in Paysafe. Premoženjsko korist iz ilegalne stavnice so člani združbe nato prenakazali na internetne ponudnike bančnih storitev (alternativne bančne platforme), od tam pa v različne slamnate družbe s sedežem v davčnih oazah, s čimer so bankam v davčnih oazah prikrili dejanski izvor denarja.

Obravnavana kriminalna združba je tekom preiskave razvila sinergije z drugimi kriminalnimi združbami v različnih državah, vse to pa z namenom, da le-te investirajo denar, ki izvira iz drugih oblik kriminalitete, kot je npr. trgovina s prepovedanimi drogami.

Devet aretiranih v Sloveniji

V Sloveniji je bilo izvedenih 11 hišnih preiskav in 13 preiskav osebnih vozil, na Hrvaškem pa dve hišni preiskavi in dve preiskavi motornih vozil. Zaseženih je bilo 35 elektronskih naprav, 32 mobilnih telefonov, 19.650 evrov, za 38.500 evrov ponarejenih evrskih bankovcev in dve osebni vozili. Prostost so odvzeli skupno 11 članom kriminalne združbe, ki prihajajo iz Slovenije in Hrvaške, in sicer 9 osumljencev je bilo aretiranih v Sloveniji, 2 pa na Hrvaškem. Vsi so osumljeni kaznivih dejanj v povezavi z organizirano kriminaliteto, korupcijo v športu in organiziranjem ilegalnih stavnic.

Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, je ob tem dejal: »Slovenska policija je s to preiskavo zoper korupcijo v športu in ilegalne stavnice ponovno potrdila predanost preiskovanju tovrstnih oblik kriminalitete. V sodelovanju z drugimi državami članicami Evropske unije in Europolom smo uspeli razkriti prepletenost različnih kriminalnih združb, izsledki preiskave pa bodo zagotovo v pomoč preiskovalcem v Evropi in širše.«