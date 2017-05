Policija prejela prijavo, da se pretepajo. To so odkrili, ko so prišli v stanovanje

SENOŽEČE – V soboto zvečer so policisti prejeli anonimni klic, da se v stanovanju v Senožečah pretepajo. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so ugotovili, da so najemnika razjezila zaklenjena vrata, zato jih je razbil, zatem pa je razbil še notranja steklena vrata in se porezal.

Bil je pod vplivom alkohola, vodniki službenih psov, ki so tudi bili na kraju, pa so pri njem našli in zasegli tri tablete suboxone. Uveden je bil hitri postopek, so sporočili iz PU Koper.