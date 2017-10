Policija preiskuje: v ognju avto mestnega veljaka

SLOVENJ GRADEC – Policisti Policijske uprave (PU) Celje so z dosedanjo preiskavo požara, ki je v nedeljo zvečer zajel avtomobil enega od mestnih svetnikov pred stanovanjskim blokom v Slovenj Gradcu, ugotovili, da je bil požar podtaknjen. Obravnavajo ga kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in povezujejo s požarom na istem vozilu v začetku leta 2016.



Požar je uničil avtomobil v lasti slovenjgraškega nestrankarskega mestnega svetnika in upokojenega nekdanjega uslužbenca policije Borisa Raja, ki oba požara na avtomobilu povezuje s svojimi preteklimi javno izraženimi stališči v podporo aktivnostim, da občina ponudi pomoč beguncem.



Vznemirjena celotna soseska



Kot je danes za STA dejal Raj, je prepričan, da gre v obeh primerih za istega storilca, dogodek pa po njegovih besedah ni vznemiril le njegove družine, ampak tudi stanovanjsko sosesko, kjer živi. Policija je bila o požaru avtomobila obveščena minulo nedeljo zvečer. Po ugotovitvah policistov je zagorelo na zadnjem delu osebnega avtomobila, požar pa je po nestrokovni oceni povzročil za okoli 5000 evrov škode. Za okoli 1000 evrov škode je nastalo tudi na sosednjem avtomobilu.

Preiskava in aktivnosti kriminalistov in policistov v predkazenskem postopku še naprej aktivno potekajo.