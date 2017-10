Policija preiskuje smrt v stanovanju

MARIBOR – Ob 18.09 je operativnokomunikacijski center PU Maribor prejel obvestilo, da je v stanovanju na Preradovićevi ulici v Mariboru truplo. Policisti so ob pomoči gasilcev in vstopili v stanovanje in tam našli žensko truplo, je sporočil predstavnik mariborske policije Miran Šadl.

Po poročanju Večera stanovalci v soseski pravijo, da naj bi moški prizadejal smrtne rane svoji partnerki.

Trenutno še poteka ogled kraja najdbe trupla, sporočajo s policije. Tam sta tudi dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka z okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.

Več sledi ...