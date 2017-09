Policija preiskuje: prevrnjen avto in nikjer nikogar

TOMAČEVICA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nenavadni nesreči in izginulem vozniku. Dogajalo se je sinoči.

Ob 21.42 se je ob cesti pri naselju Tomačevica (občina Komen) prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator, in ker v vozilu ni bilo oseb, preventivno preiskali širšo okolico prometne nesreče. Voznika ali morebitnih poškodovanih oseb niso našli.

Primer preiskuje policija.