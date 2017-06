Policija preiskuje, kdo je vozil

CERKNICA – V nedeljo zvečer so PU Ljubljana obvestili, da je v ZD Cerknica poškodovan 29-letni moški. Policisti so ugotovili, da je bil udeležen v prometni nesreči v okolici Cerknice. V bližini kraja prometne nesreče v Starem trgu so nato našli poškodovanega renaulta megana.

Policisti zbirajo obvestila, da bi našli dejanskega voznika vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči, so sporočili iz PU Ljubljana.