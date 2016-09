Policija potrdila: umrla je 34-letna ženska

DOMŽALE – O tragični smrti v Domžalah so policiste obvestili šele danes zjutraj. Potrdili so, da je umrla 34-letna ženska.

»Policisti so takoj zjutraj začeli zbiranje obvestil in ogled kraja dogodka, ki pa ta trenutek še ni zaključen. Prve ugotovitve kažejo, da naj bi do dogodka prišlo zaradi udara električnega toka, medtem ko je 34-letnica kuhala na štedilniku,« so zapisali. Nesrečnica je zaradi posledice udara elektrike umrla.

Policisti in kriminalisti glede dogodka zbirajo obvestila tudi glede sumov storitve kaznivega dejanja (morebitne nepravilnosti pri električni napeljavi), še pravijo pri Policijski upravi (PU) Ljubljana.

