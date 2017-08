Policija potrdila: Na tirih je umrla 12-letnica

RODICA – V sredo popoldne se je na železniškem prehodu Rodica zgodila huda nesreča, za posledicami katere je na kraju umrla 12-letna deklica.

Na PU Ljubljana so ob tem pojasnili, da je deklica kolesarila iz smeri Rodice proti Mengšu in prečkala s prometnim znakom (andrejevim križem) zaznamovani prehod za pešce ali kolesarje. Takrat je iz smeri Kamnika proti Ljubljani pripeljal tovorni vlak in trčil vanjo.

Utrpela je tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin.