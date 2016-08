Policija poroča o napadu na uradno osebo

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti so v soboto v Bodoncih zabeležili napad na uradno osebo.

Javni red in mir je bil kršen štirikrat v zasebnem prostoru in šestkrat na javnem kraju. Kršitelja, ki se kljub posredovanju policistov ni pomiril, so pridržali na murskosoboški policijski postaji.

Ob tem so v Ivancih obravnavali tatvino denarja in nakita, v Lendavi tatvino kolesa, v Skakovcih tatvino orodja, v Murski Soboti tatvino v trgovini, v Gornji Slavečih pa poškodovanje parkiranih avtomobilov.