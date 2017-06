Policija poklicala starše mladega vandala

LJUBLJANA – V petek okrog 23.15 je na intervencijsko številko 113 poklical moški in povedal, da na Jakopičevem sprehajališču trije mlajši moški razbijajo razstavljene fotografije. Ob prihodu policistov so se storilci razbežali v smeri Tobačne. Enega so policisti prijeli; ugotovljeno je bilo da gre za mladoletnika iz Ljubljane. O dogodku so bili obveščeni njegovi starši, ki jim je bil predan po končanem postopku.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil glede škode, ki je nastala, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Ljubljana.