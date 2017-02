Policija pojasnjuje, zakaj na otoku ne bi smeli pobirati denarja

KRANJ – Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali romunska državljana, ki sta na Savskem otoku nedovoljeno pobirala prostovoljne prispevke. Dejanje Romunov je prijavil občan, policisti pa so ju izsledili, ko sta se z avtomobilom že odpeljala proti Ljubljani. Proti obema so uvedli prekrškovni postopek in ju oglobili.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos sporoča: »Preden ljudje izročijo denar, naj se prepričajo, komu ga dajejo in ali ima oseba za zbiranje prispevkov ustrezne dokumente, da bi se izognili zlorabi. Pobiralec mora imeti dovoljenje upravne enote, izročeni prispevki pa se morajo evidentirati v overjenih, žigosanih in podpisanih nabiralnih listih. Pobiralca lahko prosijo tudi za njegove podatke.«