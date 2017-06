Policija pojasnjuje, kako se je zagozdil pod tovornjak in umrl

CELJE – Kot smo že poročali, se je ponoči okoli pol ure druge na štajerski avtocesti zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba .

Kot so sporočili iz PU Celje, se je nesreča zgodila na avtocesti v bližini počivališča Lopata v smeri proti Mariboru. Voznik osebnega vozila švicarskih registrskih oznak je na voznem pasu trčil v tovorno vozilo s polpriklopnikom in se zagozdil podenj. Vozilo je v nesreči zagorelo, požar pa so po poročanju spletne strani uprave za zaščito in reševanje pogasili prisotni na kraju nesreče.

Voznik, čigar identiteta še ni potrjena, je umrl na kraju nesreče. Celjski policisti še dodajajo, da je bil voznik v vozilu sam.

Po podatkih PU Celje je to letos že 10. smrtna žrtev prometnih nesreč na tem območju.