Policija pojasnjuje, kaj je bilo usodno za motorista

GROSUPLJE – Na Taborski cesti v Grosupljem je dopoldne padel moški, nato pa kljub hitremu posredovanju reševalcev in gasilcev zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič nam je povedala, da ni šlo za prometno nesrečo, temveč je smrt nastopila iz zdravstvenih razlogov. Moški ni bil na motorju, temveč je stal zraven njega.

Ob 9. uri so policiste obvestili o smrti 64-letnika na Taborski cesti v Grosupljem. Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je umrl zaradi zdravstvenih težav (zastoj srca), se še glasi uradno policijsko poročilo.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer poročala, da sta bili na kraju nesreče tudi dve gasilski enoti: »Ob 9.16 je na Taborski cesti v Grosupljem padel motorist. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana in ZD Grosuplje pri oživljanju. Motorist je na kraju nesreče zaradi poškodb umrl.«