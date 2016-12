Policija opozarja: V predprazničnem času bodite pozorni na ponarejene bankovce

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so prijeli 40-letno žensko, državljanko BiH, ki je skupaj s še neugotovljeno žensko unovčevala ponarejene bankovce za 50 evrov.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta 3. decembra 2016 v dopoldanskem času na Jurčkovi cesti v Ljubljani na različnih stojnicah po trgovskih centrih kupovali različne izdelke (lonček medu, verižico z obeskom, dežnik, copate, lesen izdelek, maslo, glinen lonček itd.) manjše vrednosti in jih plačevali s ponarejenimi bankovci za 50 evrov, v menjalnini pa sta prejeli pristne bankovce oškodovancev.

Na podlagi odredbe sta bili v nadaljevanju opravljeni preiskavi na naslovu prebivanja osumljenke in vozila, ki ga je uporabljala osumljenka. V vozilu so bili najdeni različni predmeti, ki bi še lahko izvirali iz zgoraj opisanih kaznivih dejanj.

Osumljena je bila privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki ji je odredil pripor. Policisti nadaljujejo preiskavo, tudi s ciljem izsleditve druge osumljenke. Štiridesetletnica je že bila obsojena za premoženjska kazniva dejanja.

Policisti ob takih dogodkih opozarjajo na previdnost pri poslovanju z bankovci, predvsem v apoenih po 20, 50 in 100, saj so ponaredki velikokrat zelo dobre kakovosti in so videti pristni. Občani naj bodo v predprazničnem času pri poslovanju z gotovino pozorni tudi na morebitne ponaredke.