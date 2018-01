Policija opozarja: Na teh cestah lahko trčite v divjad

PODTABOR – Na gorenjskih cestah so vozniki v zadnjih 24 urah na treh mestih trčili v divjad.

Opoldne je bila divjad povožena na cesti skozi gozd v Podbrezjah (Podtabor), zvečer na cesti od Bleda proti Gorjam, danes zgodaj zjutraj pa na relaciji Sovodenj– Cerkno, poroča PU Kranj.

Ob tem so dodali, da gre za lokacije, kjer je do tovrstnih trčenj že prihajalo, in za območja, kjer se divjad običajno zadržuje.

Nekatere ostale ceste, kjer pogosteje prihaja do povoženja divjadi, so še:

Primskovo (Kranj)–Šenčur

Šenčur–Lahovče (predvsem brniška cesta in naselje Lahovče)

Velesovo

Kranj–Jezersko (Kokra)

Kranj–Medvode (predvsem okoli Meje)

Bled– Bohinj (predvsem relacija Bohinjska Bela–Bohinjska Bistrica)

Križe pri Tržiču–Golnik–Mlaka pri Kranju

Tržič–Podljubelj–Ljubelj

Bistrica pri Tržiču–Podbrezje

Polica–Mlaka pri Kranju

Podbrezje–Podnart–Radovljica

Črnivec

Žiri–Škofja Loka

Mojstrana–Gozd Martuljek

Rateče–Kranjska Gora

Prometne nesreče z divjadjo je v določeni meri mogoče preprečiti, potrebni pa so prilagojena hitrost, ustrezna varnostna razdalja in spremljanje dogajanja na cesti ter ob njej, dodajajo pri policiji. Predvsem je treba paziti tam, kjer voznike na divjad opozarja prometna signalizacija, ter na mestih, kjer cesta poteka mimo gozdov in travnatih površin ali skoznje.