Policija opozarja, na katerih cestnih odsekih najbolj drsi

KRANJ – Policisti so po poročanju tiskovnega predstavnika PU Kranj Bojana Kosa na gorenjskih cestah v petek zaznali več mest, kjer je bila cesta spolzka, ponekod pa tudi poledenela.

Zgodaj zjutraj je bil poledenel krajši odsek ceste med Kamno gorico in Radovljico pri Lancovem, popoldne pa so policisti vzdrževalca ceste obvestili o poledeneli lokalni cesti Puštal–Pungert na škofjeloškem območju.

Na obeh krajih ni prišlo do nesreč, sta se pa dve zgodili zvečer. V vasi Račeva je voznica na poledeneli cesti z avtomobilom zapeljala s ceste. V Gozdu - Martuljku je voznik zaradi neprilagojene hitrosti na spolzki cesti izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v travnato brežino. Pri njem so ugotovili manjšo stopnjo alkohola (0,09 mg/l).

Prejšnji dan je bila cesta poledenela tudi na mostu čez reko Savo pri Bohinjski Beli.

Tema, nizke temperature, spolzka cesta in prehitra vožnja so relna kombinacija za prometno nesrečo. Voznike zato pozivajo, naj hitrost vožnje prilagajajo razmeram na cesti in verjetnosti, da je vozna površina ponekod lahko spolzka. Pri vožnji v takih razmerah naj bo večje tudi varnostna razdalja, dosledna pa še uporaba varnostnih pasov in zadrževanih sistemov v vozilih, ki bistveno blažijo posledice v primeru prometnih nesreč in pri nenadnih zaviranjih, ko voznika ali potnika lahko s sedeža sunkovito vrže naprej.