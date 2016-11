Policija opozarja: goljufi na delu, ostanete lahko brez 500 evrov

KRŠKO – Policisti v Krškem so danes popoldne obravnavali poskus goljufije po telefonu. Prijaviteljico je poklicala neznana ženska in povedala, da ji bodo iz davčne uprave nakazali 5000 evrov, ker ima majhno pokojnino. V pogovoru je še razložila, naj najprej nakaže 500 evrov na njihov račun za plačilo davka, nato pa da ji bodo nakazali 5000 evrov. Prijaviteljica je pogovor prekinila in o tem obvestila policijo na številko 113. Policisti primer še preiskujejo.

Policisti svetujejo, naj ne nasedate na takšne in podobne obljube in pogovor zaključite tako, kot ga je prisebna Krčanka – z odložitvijo slušalke oziroma prekinitvijo zveze.