Policija odkrila nasad konoplje

SEVNICA – Sevniški policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili odredbo sodišča in v torek na območju Sevnice opravili hišno preiskavo.



V stanovanjski hiši, kjer neprijavljena bivata 42-letna državljanka Nemčije in 42-letni državljan Avstrije, so na vrtu v okolici hiše našli 247 sadik konoplje, visoke do 60 centimetrov, in posušene rastlinske delce konoplje ter oboje zasegli.

Osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali, poroča PU Novo mesto.