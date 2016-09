Policija obravnavala zatajitev mobilnega telefona

MURSKA SOBOTA – V sredo so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč, sedem kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru ter tri primere povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so obravnavali dve tatvini, dve grožnji, ponarejanje listin, zatajitev mobilnega telefona in poškodovanje pnevmatike na osebnem avtomobilu.

Javni red in mir je bil kršen trikrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.