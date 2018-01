Policija obravnavala nesrečo dveh sankačev

Policija svetuje »V do sedaj obravnavanih nesrečah na smučiščih so smučarji največkrat padli sami in se poškodovali. Pretežno gre za hujše poškodbe, razloga za nesreče pa sta velikokrat precenjevanje znanja smučanja in neprevidnost. Zato bodite obzirni, previdni in odgovorni do sebe in drugih, pred smučanjem pa se seznanite z mednarodnimi vedenjskimi pravili smučanja in jih upoštevajte.«