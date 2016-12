Policija o domnevnem posilstvu na Cipru: športnica je podala prijavo

LJUBLJANA – Slovenska športnica, ki naj bi jo bil pred dnevi na Cipru brutalno posilil njen 60-letni trener, je dejanje prijavila tudi na policiji v Sloveniji. Kot so nam potrdili na policiji, so že sprožili postopek in izvedli prve ukrepe. »V povezavi z vašimi vprašanji vam lahko potrdimo, da smo zaradi suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja sprožili postopek tudi pri nas in izvedli prve ukrepe, obvestili smo državno tožilstvo, povezali pa smo se tudi s ciprskimi varnostnimi organi, da od njih pridobimo relevantne podatke,« so zapisali.

Dodali so še, da več podatkov zaradi varovanja interesa nadaljnjega postopka in vpletenih oseb ne morejo posredovati.

V minulih dneh smo že poročali o tem, da se je na Cipru na policijo zatekla 25-letna Slovenka, tekmovalka borilne veščine sambo. Tam je prijavila svojega 60-letnega trenerja zaradi posilstva.