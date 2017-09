Policija nastavila radar. Ste med več kot 200 prehitrimi, ki so se ujeli vanj?

KRANJ – V radarskih meritvah hitrosti (izvedenih je bilo 13 nekajurnih meritev) so prometni policisti na gorenjski avtocesti ta mesec ugotovili že prek 200 prekoračitev hitrosti nad 150 km/h. Največja izmerjena hitrost je bila 212 km/h, in sicer v sredo pri Radovljici. Največja izmerjena hitrost v meritvah ta mesec pri omejitvi 100 km/h znaša 153 km/h (pri predoru Ljubno je hitrost omejena na sto kilometrov na uro), pri omejitvi 130 km/h pa je bila včeraj izmerjena 212 km/h.

Na gorenjski avtocesti je bila neprilagojena hitrost vožnje v letošnjem letu vzrok za okoli 25 odstotkov prometnih nesreč, na vseh gorenjskih cestah pa je delež nesreč zaradi hitrosti 17-odstoten.

Napovedujejo nove meritve

Največkrat so vozniki, ki so prekoračili hitrost vožnje, vozili med 150 in 170 km/h, kar je območje hitrosti, ki mu bodo policisti v prihodnjih meritvah namenili več pozornosti. »Tudi pri taki hitrosti, četudi ne gre za občutno prekoračitev, namreč že obstaja povečano tveganje za nesrečo in je zmanjšana možnost, da bi voznik v kritični situaciji lahko pravočasno in varno ustavil. To potrjujeta tudi podaljšana reakcijski čas in pot ustavljanja vozila. Pot ustavljanja pri hitrosti 130 km/h na suhi cesti znaša približno 130 metrov, pri hitrosti 150 km/h pa je že daljša za okoli 40 metrov in znaša približno 170 metrov. Pri večjih hitrostih in na mokri podlagi je pot ustavljanja še bistveno daljša in se podaljšuje z vsakim dodatnim km/h. Z nadzori, ki se izvajajo zaradi zmanjševanja tveganja za nastanek prometnih nesreč, katerih vzrok je predvsem hitrost, bodo prometni policisti nadaljevali tudi v prihodnje,« napoveduje PU Kranj.