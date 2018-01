Policija našla pogrešano 15-letnico, zdaj je spet pogrešana

LOKVE – V ponedeljek popoldne so policisti PU Novo mesto obravnavali sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja. Črnomeljski policisti so intervenirali v Lokvah, kamor so odšli skupaj z očetom pogrešane 15-letnice, ki je 28. decembra 2017 pobegnila od doma. Vstopili so v stanovanje, kjer je bila , pri čemer je policistom več oseb (večinoma žensk), starih, od 14 do 43 let, preprečilo izvedbo naloge. 15-letnica je izkoristila kratkotrajno prerivanje in skupaj s 15-letnim prijateljem pobegnila pred očetom in policisti.

Šesterico, udeleženih v dogodku (med njimi mladoletnica in mladoletnik), bodo kazensko ovadili, iskanje 15-letnice pa se nadaljuje, so zapisali v poročilu.