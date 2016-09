Policija našla pogrešanega 11-letnika, a domov ga še ni

KOPER – Kot kaže, pogrešani Uroš Žarić Dabić ni ogrožen. Pri PU Koper so nam potrdili, da je 11-letnik z očetom v eni izmed držav EU, kje natančno, pa ne razkrivajo. Uroš pa ni edini pogrešani 11-letnik. Na spletni strani policije smo našli še enega, in sicer Mirosa Godca.

»Po doslej zbranih podatkih naj bi bil otrok z enim od staršev v eni izmed državi EU. Tuje varnostne organe te države smo že zaprosili, da preverijo dosedanje ugotovitve in potrdijo, da otrok ni ogrožen. Varnostni organi te države so potrdili vstop otroka v spremstvu starša na območje te države. Ugotovitve kažejo, da trenutno otrok ni ogrožen. Razloge za sum, da je bilo morebiti storjeno katero od uradno pregonljivih kaznivih dejanj, še preiskujemo, in sicer skladno z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva iz Kopra,« je na naše vprašanje odgovorila Anita Leskovec iz PU Koper.

Mati ga ni videla že od sredine avgusta

Koprska policija sum storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe preiskuje že od 19. avgusta, mati Danijela pa je svojega sina nazadnje videla 17. avgusta. Kot smo poročali, sta se dečkova oče in mati po 13-letih skupnega življenja razšla, skrbništvo pa si delita.

Pri PU Koper so pojasnili, da kazenski zakonik določa, da se storilec kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, storilec kaznivega dejanja ponarejanja listin pa z zaporom do dveh let. Leskovčeva je še dodala, da glede na dejstvo, da je kriminalistična preiskava še v polnem teku, drugih podrobnosti preiskave v tem trenutku še ne morejo razkriti.

Je tudi Mirosa odpeljal eden od staršev?

Danes pa smo poročali tudi o Mirosu Godcu, 11-letniku iz Grosupljega. Deček je pogrešan že drugič, prvič je bil pogrešan junija. Takrat ga je kot pogrešano osebo prijavil njegov oče, vendar je tudi v tem primeru obstajala velika verjetnost, da je dečka v tujino odpeljala mama.