Policija na sledi špijonu

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti so včeraj obravnavali kaznivo dejanje zatajitve in kaznivo dejanje zalezovanja.

Javni red in mir je bil kršen šestkrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se po intervenciji policistov pomirili.

Vozniku je bil zasežen osebni avtomobil, ker ni imel vozniškega dovoljenja.