Policija na fakulteti: pretep in dušenje

LJUBLJANA – Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je med študentsko volilno kampanj včeraj prišlo do fizičnega obračuna, zaradi katerega je posredovala tudi policija, so sporočili iz Študetnske organizacije Univerze v Ljubljani. V prestolnici sicer volijo študentske predstavnike v ŠOU v Ljubljani (ŠOUL) in Študentske organizacije visokošolskih zavodov (ŠOVZ).

ŠOU v Ljubljani tovrstno dogajanje ostro obsoja: »Vse kandidate pozivamo, da svojo volilno kampanjo izvajajo v skladu s Pravilnikom o volilni kampanji ŠOU v Ljubljani, zakonodajo ter etičnimi standardi.« Vztrajajo, da fizično nasilje ni in ne more biti sprejemljivo. Poleg tega pa so vodstvu fakultete očitajo pristranskost, saj naj bi favorizirali Združena lista študentskih društev (ZLŠD).



Policija: pretepa ni bilo, nihče ni bil poškodovan »V zvezi dogodka po katerem sprašujete, lahko potrdimo, da so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. V dogodku ni prišlo do pretepa, prav tako po podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog.«

Omenjena študentska organizacija pojasnjuje, da v Študentsko organizacijo Filozofske fakultete na letošnjih študentskih volitvah kandidirata dve ekipi, in sicer Filoface in ZLŠD: »S Filozofske fakultete smo danes dopoldne prejeli informacije o posredovanju policije med dvema članoma nasprotnih ekip, ki kandidirata na letošnjih študentskih volitvah. Prišlo naj bi namreč do fizičnega obračunavanja nad enim izmed študentov, ki je pomagal ekipi Filofac, s strani zaposlenega na fakulteti Tiborja Rutarja, ki pri kampanji pomaga ZLŠD. Od prič na terenu smo pridobili tudi informacije, da bi naj šlo za partnerja Marike Grubar, kandidatke za študentsko poslanko na listi ZLŠD.« Priče po podatkih ŠOUL pravijo, da naj bi Rutar želel kljub nasprotovanju s telefonom fotografirati študenta, ki se je pred vsiljenim fotografiranjem branil z zamahom roke. Pri tem je zaposlenemu iz rok zbil telefon, nakar se je začelo fizično obračunavanje nad študentom in dušenje. Na kraj dogodka je bila poklicana tudi policija.

Filozofsko fakulteto smo zaprosili za pojasnitev njihove plati zgodbe, po komentar na dogajanje pa smo se obrnili še na Univerzo v Ljubljani. Od tam so sporočili, da o dogodku niso celovito obveščeni in da se naj obrnemo na filozofsko fakulteto. Na vprašanje, kako takšni dogodki vplivajo na ugled fakultete, pa niso odgovorili.