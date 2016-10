Policija mu je prepovedala, a je šel naprej, toda ne daleč

MURSKA SOBOTA – Javni red in mir je bil v soboto Pomurju kršen trikrat v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. Kršitelju, ki se kljub posredovanju policistov ni pomiril, so odredili pridržanje.

Zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti in nadaljevanja vožnje kljub prepovedi so vozniku osebnega avtomobila na območju Gornje Radgone odredili pridržanje.