Policija morala uporabiti silo

MARIBOR – Policista PP Maribor I sta v četrtek okoli 0.20 na Turnerjevi ulici v Mariboru ustavila 21-letnega voznika viličarja Toyota in njegovega 21-letnega sopotnika. Oba sta doma v Lendavi oz. njeni okolici. V postopku so morali policisti celo uporabiti fizično silo zoper voznika, ki ni upošteval njihovih ukazov. Policisti so posumili, da je okoli 5000 evrov vredni viličar ukraden, zato so opravili poizvedbe v podjetju, ki ima sedež na Kosarjevi ulici. Ugotovili so, da so bili njihovi sumi upravičeni.

Viličarja so policisti vozniku zasegli in ga vrnili oškodovanemu podjetju. Oba 21-letnika bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.