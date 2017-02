Policija jih je ustavila: dekleti drogirani

POSTOJNA – V petek zvečer so v Postojni ustavili 24-letnega voznika iz Ilirske Bistrice. Pri ugotavljanju pogojev za vožnjo motornega vozila so spoznali, da vozi v času, ko mu je sodišče zaradi storitve hujšega prekrška odredilo začasen odvzem vozniškega dovoljenja. Poleg tega je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. Ker so ga zalotili pri storitvi hujših prekrškov, so sodišču predlagali, da se mu kot povratnemu storilcu hujših prekrškov vozilo odvzame, saj to terjajo splošna varnost in razlogi varovanja življenja in zdravja ljudi, odvzeto motorno vozilo pa se uniči.

Če voznik v obdobju dveh let nabere 18 kazenskih točk, sodišče začne postopek za odvzem vozniškega dovoljenja.

Obe pozitivni

20. januarja so policisti v Pivki in v Postojni ustavili voznici, za kateri so posumili, da sta vozili pod vplivom nedovoljenih drog. 43-letnica iz Postojne je bila kontrolirana v Pivki, uro kasneje pa so v Postojni ustavili še 25-letno voznico. Ker je policist v postopku zaznal znake nezanesljivega ravnanja, alkotest pa je pokazal negativen rezultat, je policist začel postopek ugotavljanja simptomov nedovoljenih drog ali drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc. Ker je bil hitri postopek pri obeh voznicah pozitiven, jima je bil odrejen strokovni pregled z odvzemom vzorcev krvi. Analiza vzorcev krvi je bila pri obeh voznicah pozitivna. Prva je imela med vožnjo v organizmu amfetamine, kodein, metadon in morfin, pri drugi pa so bili najdeni vzorci morfina in kodeina. Policisti so sodišču predlagali, da se zaradi storitve hujšega prekrška voznicama odvzame vozniško dovoljenje in izreče predpisana sankcija 1200 evrov.

Pijan

V soboto ponoči so v Pivki policisti ustavili 26-letnega domačina, ki je vozil po Kolodvorski cesti. Med ugotavljanjem pogojev za vožnjo motornega vozila v cestnem prometu, mu je policist odredil preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel voznik 0,50 miligrama alkohola. Policist je vozniku prepovedal nadaljnjo vožnjo in mu poleg globe 900 evrov izrekel še 16 kazenskih točk.

Iz PU Koper so napovedali, da bodo v Postojni, Pivki in okolici, predvsem v večernem času, poostreno nadzirali promet in ugotavljali psihofizično stanje voznikov, zlasti v bližini gostinskih lokalov, diskotek in nočnih klubov ter drugih mest, kjer se pričakuje tovrstna problematika.