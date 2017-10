Policija izdala tiralico za Štajercem, ste ga videli

CELJE, ZAGREB – Štiriintridesetletni Nino Bevc iz Poljčan je prišel na slab glas v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer živi zadnja leta. Čeprav večini sodržavljanov njegovo ime ne pove prav dosti, pa imajo nekateri ogromno razlogov, da so si ga dobro zapomnili. Kot zadnji so to slovenski policisti, ki so ga uvrstili na seznam iskanih oseb; dve slovenski sodišči ga vabita zaradi sumov poneverbe in ponarejanja listin, še eno sojenje se odvija na Hrvaškem. A Bevc je za naše pravosodje izginil, zato so zanj – po navedbah urada predsednika okrajnega sodišča v Celju Darka Belaka – razpisali »tiralico, odredili pripor ter izdali še evropski priporni nalog oziroma nalog za prijetje in predajo«.

Že pred nekaj leti mu hrvaško pravosodje ni zmoglo stopiti na rep, dasiravno so ga dobili na sestanku z domnevno prevarano Rečanko. Bevca so na Hrvaškem bremenili, da se je srečal z nekaj osebami, ki so jih v sumljivih okoliščinah izigrali za stanovanja in premoženje. A on je trdil, da je šel z Rečanko le na kavo, obstoja pogodb, s katerimi naj bi bili opeharjeni naivni Hrvati, pa tudi niso mogli dokazati. Ob oprostitvi Bevca na reškem sodišču so tamkajšnji kronisti ugotavljali, da je – ob pomanjkanju dokazov – njegovo kreditodajalsko poslovanje »dobro zamišljeno in pravno pokrito z zakonskimi in drugimi luknjami«.​

