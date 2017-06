Policija iz predora napodila motoriste

LJUBNO – Policisti so v soboto popoldne v predoru Ljubno na gorenjski avtocesti obravnavali skupino motoristov, ki je v predoru stala in čakala še enega motorista. Motoriste so policisti napotili od tam in jih na nevarno ravnanje opozorili, saj lahko voznik ustavi svoje vozilo samo na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču in v predorih.

Dan prej je po poročanju tiskovnega predstavnika Bojana Kosa nevšečnosti voznikom »na koncu gorenjske avtoceste povzročala vožnja v neurju, kar je okoliščina, ko mora voznik voziti zelo previdno. Vozniki naj takrat zmanjšajo hitrost in vožnjo prilagodijo razmeram in se morebiti izključijo iz prometa na prvem primernem mestu, ki je lahko počivališče ali izvoz. Neurje zelo manjša tudi vidljivost, zato je pomembna še varnostna razdalja. Posebno previdno naj v takih razmerah ravnajo motoristi, ki so še bolj izpostavljeni tveganjem, saj močan dež, nalivi in toča na vozišče lahko nanesejo naplavine, ki lahko tam nekaj časa ostanejo.«