Policija išče voznico

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je pripetila 16. novembra 2016 okoli 10.45 v križišču Celovške in Šišenske ceste v Ljubljani.

V prometni nesreči sta bili udeleženi neznana voznica, stara med 25 in 30 let, svetlih las, z osebnim vozilom, bele barve in kolesarka, ki je utrpela lahke telesne poškodbe. Po nesreči je neznana voznica izstopila iz vozila in kolesarko ogovorila, če je z njo vse v redu. Ker je slednja pritrdila da je, se je voznica s kraja odpeljala.

»Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, naprošamo voznico, da se oglasi na Policijski postaji Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88 ali pokliče na številko 01 583 37 00 ali interventno številko 113. Prav tako naprošamo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o nesreči, da to sporočijo prav tako na Policijsko postajo Ljubljana ŠIška ali na št. 113,« naprošajo s PU Ljubljana.