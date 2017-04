Policija išče ta dva moška

GROSUPLJE – V torek nekaj po 19. uri so policiste obvestili o tatvini denarja v trgovini v Grosupljem.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da sta v trgovino vstopila neznana moška. Eden od njiju je prodajalko zamotil s pogovorom in z vprašanji o prodajnih artiklih, drugi pa je izkoristil njeno nepozornost in iz blagajne odtujil denar, so sporočili iz PU Ljubljana.

Opis storilcev

Mlajši moški (25–35let), ki je ogovoril prodajalko, je bil oblečen v črna oblačila (temne džins hlače, črna bunda s kapuco) in obut v črne športne čevlje z belim stranskim robom.

Drugi moški je imel oblečene džins hlače in temni suknjič. Na glavi je imel pokrivalo sive barve z manjšim ščitkom, obut pa je bil v rjavo obutev. Nosil je očala.