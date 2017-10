Policija išče roparja: obut v bele copate, čez obraz poveznjen šal

LJUBLJANA – V četrtek zvečer je neznanec oropal bencinski servis na Zaloški cesti v Ljubljani. Policija še išče storilca, ki je visok okoli 170 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v črne hlače in črno jakno. Na glavi je imel pleteno temno kapo, čez obraz pa poveznjen šal. Obut je bil v bele športne copate.

Ljubljanski policisti so bili o dogajanju obveščeni okrog 20.45. Po doslej znanih podatkih je zamaskiranec vstopil v prostore bencinskega servisa in s predmetom, podobnim pištoli, zagrozil prodajalki, nato pa iz predala blagajne odtujil denar in zbežal iz prodajalne.

Policijske patrulje so po dogodku pregledale teren, a osumljenca še niso izsledili, zato preiskavo nadaljujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.