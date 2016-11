Policija išče moškega z zeleno bundo

Fotografija je simbolična. Foto: Conte of Florence

LJUBLJANA – V petek okoli 17. ure so PU Ljubljana obvestili o roparski tatvini na Slovenčevi ulici v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec izvršil tatvino alkoholnih pijač. Ob izstopu iz trgovine se je sprožil senzor. Moški se je prodajalcu in prodajalki, ki sta stekla za njim, fizično uprl in zagrozil, zaradi česar sta ga izpustila. Moški je zbežal z ukradenimi predmeti.

V dogodku po podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Policijski opis osumljenega roparja: star je okoli 30 let, visok 170 cm, suhe postave, oblečen v bundo zelene barve in spodnji del trenirke temnejše barve.